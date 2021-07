Viareggio eco village, al via la manifestazione itinerante sulla cultura del riciclo

Dal 20 luglio al 10 agosto Viareggio si trasforma in un villaggio turistico eco sostenibile: spettacoli, giochi e laboratori, dalla passeggiata alla pineta di Ponente passando per il giardino di villa Paolina con l’obiettivo comune di diffondere la cultura del riciclo.

“Eco Village si inserisce nell’ambito delle attività educative e culturali, centrali nella strategia rifiuti zero – commenta l’assessore con delega all’ambiente Federico Pierucci -, e propone un programma di attività dedicate alla famiglie e ai bambini. L’obiettivo è quello di unire il mondo del gioco e dello spettacolo alla sensibilizzazione ambientale: niente meglio di pensare ad un villaggio turistico che rappresenta il connubio tra natura e divertimento”.

“L’educazione ambientale è una delle attività di Sea Risorse – spiega la presidente Valentina Ceragioli -: da sempre durante l’anno scolastico prepariamo incontri con i ragazzi per insegnare che gli oggetti non hanno una sola vita, tutto può essere riciclato e inserito nel circolo del riuso. Nell’ultimo anno, a causa della pandemia, non è stato possibile andare nelle scuole e incontrare gli studenti, quindi abbiamo deciso di organizzare una manifestazione itinerante, diversa, estiva e all’aperto. Un modo per coinvolgere i più giovani che poi sono il futuro del nostro pianeta”.

L’iniziativa è coronata da una mostra, ospitata fino a fine agosto nei locali della biblioteca comunale Marconi, che espone le creazioni che i bambini delle scuole primarie di Viareggio hanno realizzato nell’anno scolastico 2019-2020 attraverso i laboratori Riciclart organizzati da Sea Risorse. Il primo importante appuntamento è previsto per sabato (24 luglio) alle 21 a villa Paolina con lo spettacolo Magicamente Plastica, in collaborazione con Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica).

Magicamente plastica racconta la magia del riciclo attraverso il divertimento e lo stupore: un modo originale per fissare nella memoria dei giovanissimi spettatori un tema di grande interesse e per renderli più consapevoli dell’importanza della raccolta differenziata. Grazie alla magia, che utilizza un linguaggio diretto e universale, si dà vita a un vero e proprio progetto di edutainment: perché educare con il gioco e il divertimento è il modo migliore per coinvolgere i cittadini del futuro e promuovere la cultura del riciclo.

Gli appuntamenti successivi sono il 29 luglio alle 21 a Villa Paolina con Non c’è un Pianeta B spettacolo a cura del consorzio Ricrea-Acciaio. Il 26, il 2 agosto e il 9 agosto sempre alle 18 in pineta di Ponente nella zona della ex casa forestale Bocciofila, verrà allestito un laboratorio-teatrino per i più piccoli con la distribuzione con simpatici gadget a tema riciclo. Inoltre, dal 4 al 7 agosto ci sarà la raccolta delle lattine sulla spiaggia, in collaborazione con il consorzio nazionale imballaggi in alluminio. Sempre ad agosto ci sarà il mega arcobaleno OgniLattinaVale.

Viareggio Eco Village si chiuderà con una caccia al tesoro organizzata in collaborazione con tutti e tre i consorzi e con il supporto del gruppo Scout di Viareggio: i ragazzi dovranno recuperare tutti i rifiuti da imballaggio dispersi in pineta. L’appuntamento è per il 10 agosto, alle 17,30, sempre in pineta di Ponente. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito e organizzate nel rispetto della normativa anti Covid.