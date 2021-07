Al Castello di Molazzana la presentazione della “Guida turistica per sognatori”

Venerdì (30 luglio), nell’affascinante location del Castello di Molazzana, inizia il tour di presentazioni del nuovo libro di Alessandro Ricci, Guida turistica per sognatori, edito da Nps Edizioni (12 euro), il marchio editoriale dell’associazione “Nati per scrivere”: una raccolta di fiabe per bambini, adatte anche per gli adulti che non vogliono rinunciare alla capacità di sognare.

Guida turistica per sognatori raccoglie otto avventure del simpatico Eugene De Lollis, giovanissimo membro della Smega, la società mondiale degli esploratori e dei grandi avventurieri, raccontate dal suo fido maggiordomo Arnoldo. Un viaggio alla scoperta del mondo animale, per invitare i giovani lettori a essere curiosi, a farsi domande, a non smettere mai di sognare, nemmeno da grandi, proprio come ha sempre fatto Eugene, che in questo modo è riuscito a svelare numerosi misteri.

Alessandro Ricci, scrittore garfagnino, adora scrivere storie per ragazzi, lasciandosi ispirare dalle atmosfere di Roald Dahl e Gianni Rodari. Il libro è impreziosito da numerosi disegni a colori, realizzati dall’illustratrice Stefania Franchi, che accompagnano i ragazzi nella lettura.

Il primo incontro si terrà al Castello di Molazzana, venerdì (30 luglio) alle 17,30, dove l’autore presenterà i suoi libri, in compagnia dell’illustratrice Stefania Franchi e del direttore editoriale di Nps Alessio Del Debbio. L’evento, a ingresso libero, nel rispetto delle norme anti-covid, è organizzato dalla Biblioteca del Comune di Molazzana.