Capannori, ulteriori modifiche della viabilità per il concerto di Piero Pelù

In occasione del concerto di Piero Pelù in programma domani (sabato 24 luglio), alle ore 21.30 nell’area verde situata sul retro del palazzo comunale nell’ambito della manifestazione ‘…Ma la notte sì!’ saranno apportate ulteriori modifiche alla viabilità nell’area di piazza Aldo Moro dalle 17 alle 24.

E’ stato istituito un divieto di transito ai veicoli e ai pedoni, sulla via Martiri Lunatesi, nel tratto compreso tra l’accesso lato est di piazza Aldo Moro fino all’intersezione con via della Piscina e sulla via della Piscina, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Martiri Lunatesi e lo sbarramento. Istituito anche divieto di transito sulla via della Piscina, nel tratto compreso tra lo sbarramento e l’intersezione con via dei Colombini, destinando tale area a parcheggio dei veicoli dei partecipanti alla manifestazione. Si prevede inoltre l’istituzione, nel parcheggio lato nord di piazza Aldo Moro, di 5 posti riservati alla sosta dei veicoli muniti di contrassegno invalidi.

Queste modifiche alla viabilità si aggiungono a quelle già previste per gli altri grandi eventi della manifestazione, ovvero divieto di transito e di sosta sulla strada di accesso alla mensa comunale e nell’area di parcheggio antistante; sulla via Martiri Lunatesi, dall’intersezione con via della Piscina fino all’accesso lato est di piazza Aldo Moro; sulla via di accesso lato est di piazza Aldo Moro, dall’intersezione con la via Martiri Lunatesi fino alla strada di accesso alla mensa; sulla via di accesso lato sud di piazza Aldo Moro, dall’intersezione con la via Don Aldo Mei fino alla via di accesso alla mensa.