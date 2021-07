Il Comune: “Lucca Summer Festival, è la Regione a non aver dato l’ok”

“E’ la Regione Toscana a non aver rilasciato l’autorizzazione”. E’ la difesa dell’amministrazione comunale di fronte alla valanga di critiche arrivate da più parti e in particolare dalle categorie dopo l’annuncio del rinvio del Lucca Summer Festival 2021.

“Il Comune di Lucca – si legge in una nota – ha tenuto in questi mesi numerose interlocuzioni formali ed informali con la Regione Toscana allo scopo di ottenere chiarimenti circa l’interpretazione dei numeri di persone ammesse agli spettacoli di musica dal vivo così come sono espressi nelle leggi vigenti e dai decreti del Governo. In particolare il sindaco Alessandro Tambellini e l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti hanno scritto alla Regione Toscana una lettera già lo scorso 25 maggio proprio in relazione al Lucca Summer Festival, senza ottenere tuttavia alcuna risposta. Gli uffici comunali hanno comunque verificato che nessuna autorizzazione è stata rilasciata dal settore cultura della Regione Toscana per consentire lo svolgimento di manifestazioni oltre le mille persone”.