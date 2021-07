L’Augusta, ultimo appuntamento con Vittorio Feltri

Vittorio Feltri, Edoardo Sylos Labini, Emanuele Ricucci e Matteo Brandi: questi gli ospiti che chiuderanno l’edizione 2021 del festival L’Augusta – la Fortezza delle Idee. L’appuntamento è martedì 27 luglio, alle 21, in piazza Napoleone, per la conferenza Caduta matti – Un salto nella follia contemporanea. I posti a sedere sono prenotabili tramite messaggio whatsapp al numero 380.1481747.

“L’Augusta 2021 chiude in bellezza – dichiara Iacopo Di Bugno, presidente dell’associazione – affrontando con ironia graffiante i tic e le follie contemporanee. Lo faremo in un percorso fra letteratura, teatro e cinema e il commento in collegamento di un padrino d’eccezione: Vittorio Feltri”.

Durante l’incontro sarà presentato il libro di Emanuele Ricucci Caduta matti. Racconti e mostri della follia contemporanea. Un viaggio in satira e nel non sense più acuto, tra reale e surreale.