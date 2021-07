Tra musica e biologia, a Greenheart il concerto di Emiliano Toso

Domenica (25 luglio) alle 20,30 a Greenheart a Picciorana Emiliano Toso presenta Il giardino interiore, una conferenza concerto a 432 hertz. Il costo del biglietto è di 22 euro da acquistare esclusivamente qui. È possibile portare un cuscino per sedersi nella natura.

Emiliano Toso biologo cellulare è un musicista compositore a 432Hz. Dopo la laurea in Scienze Biologiche nel 1998, nel 2008 consegue il dottorato in biologia umana all’Università di Torino con specializzazione in basi molecolari e cellulari. Intraprende così un’importante carriera scientifica che lo porterà a lavorare per 16 anni come Associate director responsabile del gruppo di biologia molecolare alla MerckSerono nel set up di metodi approvati da Fda ed Ema. Accanto a questa sua ricerca scientifica, coltiva contestualmente una profonda ricerca di crescita personale e la sua passione per la musica e per la composizione. Nel 2013 Emiliano Toso stravolge la sua vita realizzando un sogno: incide il suo primo album: Translational Music. Questo album che inizialmente doveva essere un auto-regalo inizierà a diffondersi sempre più divenendo un vero e proprio progetto di integrazione tra biologia e musica a 432Hz.