Verso la nuova caserma dell’Arma a Porcari, Marcucci: “Da tempo esigenza del territorio”

Soddisfazione del senatore Andrea Marcucci per la sempre più probabile realizzazione di una nuova caserma dei Carabinieri a Porcari, dopo il nuovo sopralluogo del primo cittadino e di un referente dell’Arma al complesso delle ex suore dorotee in via del Centenario.

Il parlamentare dem ricorda di aver sensibilizzato sulla questione il ministro della difesa Lorenzo Guerini, portandolo, quasi un anno fa, incontrare il sindaco del paese Leonardo Fornaciari.

“Era una vecchia e giusta esigenza del territorio – commenta Andrea Marcucci – è di indubbia importanza il fatto che sia stata raccolta”.