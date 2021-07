Oggi (24 luglio) un gruppo di paesani di Casabasciana, ai quali si sono uniti anche villeggianti danesi, hanno ripulito le vie del paese dalle erbacce, che di questa stagione nascono fra le pietre invadendo le vie acciottolate.

Armati di decespugliatori, scope, pale, forche, carriole, e tanta voglia di fare per il paese, hanno ripulito tutte le vie (nelle foto il paese dopo la pulizia, parte del gruppo dei paesani volontari e in foto di archivio come si presentano le strade del paese invase dall’erba)

Foto Ezio Pacini e Domenico Bertuccelli