Ieri sera (23 luglio), al ristorante San Colombano di Lucca, si è tenuta la cerimonia del passaggio di consegne della Round Table 51 Lucca. Il presidente uscente Lorenzo Natali ha passato il testimone a Simone Amato che nel suo discorso inaugurale ci ha tenuto a ricordare quanto importante sarà la collaborazione di ciascun socio per la riuscita di un’ottima annata. Ma il momento del passaggio non è stato l’unico importante della serata, infatti la Tavola di Lucca ha visto l’ingresso di due nuovi soci: Massimo Benedetti e Luca Floridia.

Alla cena erano presenti numerosi soci di altri club, presidenti neo eletti e il presidente nazionale Round Table Italia Daniele Cusi, segno dell’amicizia tra le tavole e di come quella di Lucca nonostante sia nata da poco, a ridosso di un periodo difficile, abbia comunque saputo dimostrare le sue qualità e si sia fin da subito distinta nel panorama associativo. Non resta che fare un grosso in bocca al lupo alla RT51 Lucca, a Simone Amato e a tutto il consiglio direttivo.