L’auto accartocciata e ribaltata su se stessa, dopo un terribile fuori strada. Il corpo senza vita di un giovane di 26 anni, Adrian Honciuc, residente a Ponte Buggianese e i due amici feriti e sotto choc. E’ il drammatico bilancio della tragedia avvenuta questa mattina (25 luglio) poco dopo le 6 in via del Ponte alla Ciliegia, a Marginone, in corrispondenza dell’intersezione con via di ponte ai pini.

Il conducente dell’auto, un giovane di Massa e Cozzile e amico della vittima, stava guidando da Marginone in direzione di Chiesina quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della Volskwagen finendo fuori strada e ribaltandosi in una stradina laterale. Un tremendo schianto, in cui una ragazza, che si trovava sul sedile posteriore è stata sbalzata fuori dell’abitacolo: è viva per miracolo, come spiegano i primi soccorritori. E’ stata condotta in ambulanza all’ospedale di Pescia mentre i sanitari tentavano di salvare la vita all’amico. Purtroppo è stato tutto inutile: per Adrian Honciuc non c’è stato niente da fare.

Foto 3 di 4







Il conducente dell’auto se l’è cavata con ferite non gravi: è stato portato in codice giallo all’ospedale di Pistoia. I vigili del fuoco di Lucca hanno dovuto recuperare il mezzo ed estrarre il corpo della vittima, un giovane di origine straniera che si trovava con gli amici dopo aver trascorso una serata insieme.

Ai carabinieri del radiomobile di Lucca sono stati invece affidati gli accertamenti dell’incidente in cui al momento sembra che non siano coinvolte altre auto. Si indaga per capire quali possano essere le cause del terribile fuori strada. Forse la velocità, forse un colpo di sonno: ipotesi al vaglio degli inquirenti.

Una tragedia che ha colpito di nuovo una viabilità spesso teatro in passato di incidenti molto gravi. Sul luogo del dramma sono accorsi appresa la notizia i familiari della vittima. Terribile la dinamica dell’incidente: nel fuori strada l’auto impazzita ha travolto alcune colonnine ed è finita contro un muro di una casa prima di ribaltarsi.