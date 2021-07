Da Schumann a Mendelssohn, al Real Collegio torna il Trio Zeliha

Attesissimo ritorno quello del Trio Zeliha, vincitore del concorso per musica da camera 2020 Virtuoso e belcanto, che sarà protagonista del concerto straordinario, in collaborazione con Lucca Classica, domani (27 luglio) alle 21,15 al Real Collegio.

Il Trio, formatosi in Francia nel 2018, composto da Jorge Gonzales Buajasan (pianoforte), Manon Galy (violino) e Maxime Quennesson (violoncello) sarà impegnato nell’esecuzione del Trio n. 2 op. di 80 di Schumann, composto a Dresda nel 1847, una delle pagine più rappresentative della letteratura cameristica del XIX secolo, con una scrittura densa e elaborata che conferisce uguale importanza al pianoforte, violino e violoncello. Il programma si completa con il Trio n. 1 op. 49 di Mendelssohn, opera che fonde le tre voci strumentali in maniera estremamente omogenea, composto a Francoforte nel 1939 e accolto da Schumann con le parole “Mendelssohn è il Mozart del nostro momento storico, il più brillante dei musicisti, quello che ha individuato più chiaramente le contraddizioni dell’epoca e il primo che le ha riconciliate tra di loro”.

Il Trio Zeliha, formatosi con maestri del calibro di Alfred Brendel e del Trio Wanderer, torna nella patria di Boccherini dopo un 2020 vissuto da protagonista internazionale sia per la vittoria del V&B Festival, sia per la prima l’incisione discografica, per l’etichetta Mirare, con musiche di Shostakovich, Arensky e Mendelssohn, molto apprezzata dalla critica internazionale.