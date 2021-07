Marchetti inaugura la sede elettorale a Badia Pozzeveri

Continua la serie delle inaugurazioni delle sedi elettorali di Maurizio Marchetti, candidato a sindaco per le elezioni di Altopascio in rappresentanza dei partiti del centrodestra e di alcuni movimenti civici. Dopo Altopascio e Spianate, arriva ora quella di Badia Pozzeveri, in via Catalani 17, nel pieno centro della frazione. Il taglio del nastro è previsto alle ore 18,30 di mercoledì 28 luglio, cui seguirà un aperitivo, nel rispetto delle normative covid.

“Dopo i tanti amici che hanno voluto condividere con noi questi momenti centrali dell’inizio della campagna elettorale ad Altopascio e Spianate- dice Maurizio Marchetti– invito tutti i cittadini di Badia Pozzeveri a venirci a trovare. Sarà l’occasione per conoscere qualche candidato della zona. Saranno proprio loro ad animare la sede tenendola aperta, a disposizione dei cittadini che vorranno rappresentare esigenze e manifestare desideri per una frazione, quella di Badia Pozzeveri, di cui l’amministrazione comunale uscente ha molto parlato con foto, selfie e annunci ma che, al pari del resto del territorio, non ha registrato interventi di alcun tipo. Nel prossimo mandato abbiamo intenzione di rimediare anche a questa inerzia, è un impegno che ci sentiamo di prendere sicuri di poterlo rispettare, a differenza di chi amministra oggi”.