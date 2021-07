Medie di Mutigliano, la dirigente: “Del tutto infondate le critiche di un gruppo di mamme”

La dirigente dell’istituto comprensivo Lucca 4 non ci sta. E respinge le accuse fatte da un gruppo di mamme di alunni, smentendo, attraverso il suo legale, l’avvocato Francesco Lastrucci, le accuse lanciate dai genitori e oggetto di un articolo pubblicato il 14 luglio scorso.

L’avvocato della dirigente spiega che le mamme “hanno avanzato – si spiega – pensanti ma false accuse in merito ad una presunta cattiva gestione relativa a plurime questioni che hanno gravemente leso l’onore personale e professionale” della dirigente scolastica.

Secondo la dirigenza della scuola, infatti, i fatti “inerenti la gestione del plesso” sono “del tutto destituiti di fondamento”. “Insussistente” anche la “presunta incomunicabilità” lamentata dalle mamme, ma “del tutto inesistente”.

“Quanto infine al decoro personale e alla sfera privata”, spiega l’avvocato, le mamme sono arrivate “addirittura ad utilizzare un fatto del tutto irrilevante”, ovvero “l’iscrizione del figlio alle medie di un altro plesso”.

