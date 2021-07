Piazza Anfiteatro protagonista del ciclo di incontri promossi dall’ambasciata d’Italia in Equador

Plazas de Ciudadanía. È questo il titolo del ciclo di conferenze promosse dall’Ambasciata d’Italia a Quito in Ecuador che mercoledì (28 luglio) avrà come protagonista Piazza Anfiteatro di Lucca.

Un progetto promosso dall’ambasciatrice Caterina Bertolini, insieme al Collegio degli architetti dell’Ecuador e nato dalla mostra fotografica Le Piazze [In] visibili curata dal fotografo italiano Marco Delogu e supportato nel 2020 dal ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale durante la pandemia globale, che ha permesso a tutti di comprendere il significato delle relazioni umane e di sapere cosa succede quando queste relazioni vengono messe in discussione da eventi esterni.

Il ciclo di conferenze mira ad aprire un dialogo tra Ecuador, America Latina e il mondo attraverso cinque seminari internazionali in cui esponenti della cultura ecuadoriana dialogano con altri docenti internazionali e analizzano diversi modi di intendere il significato della piazza come luogo di cittadinanza, cultura e integrazione sociale.

Il ciclo di conferenze sarà inaugurato mercoledì (28 luglio) alle 18 (ora locale di Quito) con la sezione titolata Un ponte sopra l’Oceano Atlantico. Il concetto di piazza tra Ecuador e Italia con una relazione della professoressa Olimpia Niglio di Lucca, che sarà svolta in lingua spagnola e dal titolo La Contemporaneidad de la historia en las plazas italianas. Plaza Anfiteatro en Lucca. Il seminario sarà dedicato a tutti i lucchesi nel mondo e in particolare alle comunità presenti in America Latina il cui contributo professionale è tuttora oggi di grande valore per lo sviluppo di questi paesi. Tutte le informazioni per registrarsi e seguire il seminario sono disponibili sulla pagina Facebook dell’Ambasciata d’Italia a Quito qui.