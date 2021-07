San Concordio, il comitato denuncia: “Altri alberi abbattuti nei giardini della scuola”

Alberi abbattuti nei giardini delle scuole elementari in piazzale Aldo Moro. A segnalarlo questa mattina (26 luglio) è il comitato di quartiere Per San Concordio, più volte mobilitato contro il taglio degli alberi nelle zone adiacenti.

“Il Comune sta abbattendo i grandi abeti che si trovano nei giardini delle scuole elementari e materne in piazzale Aldo Moro. Perché? Perché ha deciso di spostare la Galleria coperta, dalla Montagnola, a dentro i giardini delle scuole, abbattendone anche il muretto di recinzione, con ringhiera, per circa 150 metri – si chiede il comitato -. Un rimedio che è peggiore del male, dalla padella nella brace. Il tutto senza conformità urbanistica. Ma chi ci abbiamo messo in Comune? Come ragionano?”.

“Molto probabilmente si tratta del progetto che prevede anche l’abbattimento del muretto di recinzione della scuola medesima, per realizzare la strada coperta prevista nei Quartieri Social – scrivono ancora dal comitato -. Questo abbattimento segue quello del luglio scorso anno dei cedri del Libano, sanissimi, per fare posto ai parcheggi auto di piazza Aldo Moro. Nessuna autorità è intervenuta a fermare questo scempio“.