Castelnuovo, due giorni di fotografia col Portfolio dell’Ariosto

La XVIII edizione di Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm fa tappa a Castelnuovo di Garfagnana. Si tratta di una manifestazione fotografica itinerante organizzata dalla Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche), associazione senza fini di lucro che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere la fotografia su tutto il territorio nazionale.

Il Ventesimo Portfolio dell’Ariosto – questo il nome della quinta tappa – si svolgerà all’ex pista di pattinaggio, sita in Via Vittorio Emanuele, nel contesto del Garfagnana Fotografia 2021, sabato (31 luglio) dalle 9,20 alle 12,20 e domenica (1 agosto) dalle 9,20 alle 12,20 e dalle 15 alle 17.

Attraverso una serie di tappe in tutta Italia, da maggio ad ottobre, la manifestazione va alla ricerca dei portfolio fotografici più apprezzati del territorio, raccogliendo venti finalisti i cui lavori sono poi esposti in una mostra nazionale al Cifa – Centro italiano per la fotografia d’autore a Bibbiena (Arezzo).

Il progetto è promosso e sostenuto, nell’ambito del bando Strategia fotografia 2020, dalla Direzione generale creatività contemporanea del ministero della cultura e, anche quest’anno, vede come partner esclusivo Fujifilm Italia.

Le tappe di questa edizione di Portfolio Italia si svolgeranno in parte online e in parte in presenza, per consentire a tutti i fotografi e agli appassionati di fotografia di partecipare in totale sicurezza; la lettura dei portfolio online si è dimostrata peraltro uno strumento dalle grandi potenzialità perché riesce ad avvicinare ai ‘tavoli’ di lettura un gran numero di appassionati che, per i più svariati motivi, trovano difficile partecipare in modalità tradizionale e, inoltre, consente ad un vasto pubblico di assistere alle letture favorendo una divulgazione della cultura fotografica più capillare.