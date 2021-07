Forte dei Marmi, Nicholas Ceragioli apre il concerto della Netrebko e di Eyvazov

Gala super esclusivo con ospiti internazionali a Forte dei Marmi, al bagno Alpemare di Andrea Bocelli. Tra i più importanti eventi privati dell’estate italiana, nella serata del 3 agosto avrà luogo il concerto lirico della diva Anna Netrebko e del marito Yusif Eyvazov. Ospiti dell’evento anche Andrea Griminelli e Andrea Bocelli.

Chi aprirà l’evento però sarà un giovanissimo e talentuoso toscano, il pianista, compositore e cantante lirico Nicholas Ceragioli.

A soli 14 anni il suo talento cristallino viene premiato in tantissimi concorsi internazionali e non passa inosservato sotto l’occhio dei grandi musicisti contemporanei. Chiamato direttamente dalla Berin Iglesias Arte, ente organizzatrice dell’evento, Nicholas Ceragioli si esibirà al pianoforte con la sonata Op. 27 n. 2 ‘Al Chiaro di Luna’ di Beethoven e con lo studio di Chopin Op. 25 n. 12.

Esordio importante per il giovanissimo Nicholas che sottolinea: “Ringrazio chi mi è vicino, i miei genitori, i miei insegnanti che mi sanno guidare in maniera impeccabile”. E aggiunge: “Sono emozionato di aprire un evento così importante, un sogno che si realizza. Dico a tutti i giovani che hanno intrapreso il percorso musicale di studiare e di emozionarsi, sempre, in compagnia della musica”.

Nicholas Ceragioli studia pianoforte e composizione all’Accademia musicale della Versilia con il maestro Salvatore Frega e canto lirico con il maestro Antonio Giovannini.