Forte vieta le feste in spiaggia non regolamentate

Frte dei Marmi vieta le feste in spiaggia non regolamentate. Il sindaco Bruno Murzi annuncia a tutti i cittadini di aver predisposto e firmato una nuova ordinanza per disciplinare gli eventi sulle spiagge della città. Da domenica (1 agosto) sarà possibile realizzare presso gli stabilimenti balneari solo cene, con persone sedute e distanziate in base alle normative anti-contagio. La nuova ordinanza blocca quindi qualsiasi possibilità di realizzare eventi di diversa natura. L’ordinanza del primo cittadino intende evitare in una situazione di emergenza sanitaria il protrarsi di eventi potenzialmente non rispettosi delle normative.

“In seguito all’incremento dei casi di positività registrati sul territorio e ad alcuni eventi, prontamente sanzionati, che sono stati organizzati nei giorni passati, senza il rispetto delle norme igienico-sanitarie e peraltro con strutture installate difformi da quelle comunicate, ho ritenuto necessario – ha commentato il primo cittadino – interrompere la possibilità di organizzare feste in spiaggia. Comprendo che questa sia una decisione che può andar contro a chi aveva programmato eventi nel pieno rispetto delle norme di contenimento del virus, ma visto quanto accaduto nei giorni scorsi e preso atto della situazione epidemiologica attuale, ritengo fondamentale agire subito, nell’interesse di tutta la comunità. Rinnovo dunque l’invito a tutti gli operatori ad un responsabile rispetto delle normative anti Covid. Il controllo della polizia municipale proseguirà in modo rigoroso”.