Paper21, da Formetica un corso di formazione per trovare lavoro nella filiera della carta

L’industria della carta assume. È stato infatti attivato sul territorio di Lucca uno specifico corso di formazione, per diventare tecnici superiori per la gestione della produzione, nel settore cartario, rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni.

Si tratta di un percorso formativo di 2 anni, al termine dei quali ogni allievo avrà la possibilità di lavorare in una delle aziende appartenenti alla filiera. Il corso, denominato Paper21, è organizzato da Its Prime e spalanca direttamente ai giovani le porte del primo posto di lavoro, coerente con il percorso di studi seguito. Un’opportunità, questa, testimoniata anche dalla percentuale di diplomati che negli ultimi anni hanno trovato un’occupazione a un anno dal diploma, che sfiora il 90%. Il merito appartiene soprattutto alla capacità di Its Prime di saper intercettare i bisogni delle aziende, proponendo percorsi formativi realizzati in stretta collaborazione con loro e a un corpo docente composto per il 70% da professionisti provenienti direttamente dalle imprese.

Per quanto riguarda il corso Paper21, questo si svolgerà a partire dalla fine del mese di ottobre, a Lucca, ed è rivolto a 25 allievi under 30, in possesso di diploma. Si compone di 1800 ore complessive, divise in 4 semestri (1000 ore di aula e attività di laboratorio e 800 ore di stage in Italia o all’estero), ed è inserito nell’ambito del progetto della Regione Toscana GiovaniSì, per l’autonomia dei giovani.

Le iscrizioni sono già aperte e termineranno venerdì 8 ottobre. Le domande possono essere scaricate sul sito di Its Prime nella sezione corsi. Per informazioni è comunque possibile chiamare il numero 055 5274948. Per la partecipazione al corso sarà effettuata una selezione per la verifica dei requisiti richiesti e per la valutazione. Le prove si terranno i giorni 13, 14, 15 ottobre nella sede dell’agenzia Formetica, in Piazza Bernardini, 41 a Lucca.