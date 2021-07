Weekend di spettacoli ad Altopascio, c’è anche l’attore Gene Gnocchi

Musica, un viaggio con Dante e lo spettacolo di Gene Gnocchi: proseguono gli appuntamenti dell’Estate Addosso, il calendario di eventi pensato e organizzato dall’amministrazione comunale di Altopascio.

Giovedì (29 luglio), appuntamento con lo shopping in notturna in via Cavour e con il Piccolo Circo delle Meraviglie, a cura del Centro commerciale naturale di Altopascio. Mentre i negozi resteranno aperti dalle 21 fino alle 23,30, via Cavour si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto: fuocolieri, danzatori, trampolieri, laboratori e magiche bolle di sapone giganti per una serata incantata per grandi e piccoli.

Appuntamento con Dante, invece, venerdì (30 luglio), alle 21, 15 in piazza Ricasoli. Lucia Socci, voce narrante e Valentina Albiani, violino con L’atlante poetico della Toscana – viaggio di Dante nei borghi e nelle città condurranno il pubblico alla scoperta dei luoghi raccontati nella Divina Commedia e, in particolare, del Canto V dell’Inferno, con l’amore tra Paolo e Francesca. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, ingresso libero; per informazioni: 0583.216280; 0583.216701.

Sabato 31 luglio, alle 21,15, in piazza delle fontane arriva Fame di storie: banchetto di storie appetitose per bambini affamati. Lo spettacolo, a ingresso libero, organizzato in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, porta sul palco un vero e proprio menù letterario dedicato ai più piccoli.

La settimana si chiude domenica 1 agosto alle 21,15 con Gene Gnocchi, protagonista sul palco di piazza Ricasoli dello spettacolo Se non ci pensa Dio ci penso io. L’attore, comico, cantante e umorista torna in scena con la sua tipica comicità surreale: un capoufficio, Gnocchi e un assistente, il chitarrista Diego Cassani, che lavorano direttamente per conto di Dio si trovano a dover gestire e risolvere situazioni di tutti i giorni, domande senza risposta e problemi che arrivano proprio dal divino principale. Il costo del biglietto è 3 euro e tutto il ricavato della serata verrà devoluto in beneficenza all’associazione Panda Baskin Altopascio e all’Asd Sport Toscana Calcio Balilla. Per info: 0583.216280; 0583.216701. I biglietti possono acquistati mercoledì, venerdì e sabato dalle 20 alle 21,30 al teatro Giacomo Puccini, oppure direttamente domenica 1 in piazza Ricasoli, a partire dalle 20.