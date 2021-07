Ausili e protesi, ecco dove presentare le richieste in Versilia

L’Asl Toscana nord ovest informa che a partire da lunedì prossimo (2 agosto) nell’ambito della Versilia (che comprende i comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio), le richieste per ausili, protesi e i relativi ritiri e riparazioni dovranno essere depositate esclusivamente nelle cassette predisposte all’ospedale Versilia (dal lunedì al sabato ore 8-18), alla Casa della salute Tabarracci di Viareggio (dal lunedì al venerdì ore 8-13) e alla Casa della salute di Pietrasanta (dal lunedì al venerdì ore 8-13). Le richiesta possono essere anche inviate per email all’indirizzo direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it oppure a protocollo-lucca@uslnordovest.toscana.it.

L’autorizzazione all’acquisto degli ausili o protesi sarà inviata, per posta prioritaria, direttamente all’indirizzo indicato nella richiesta. Tempi per il rilascio delle autorizzazioni sono previsti in 20 giorni, a cui aggiungere eventuali tempi di consegna del servizio postale.

Le consegne di ausili assistenziali, le manutenzioni e i ritiri verranno effettuati su appuntamento dalla ditta incaricata all’indirizzo indicato nella richiesta.

I tempi per la consegna, il ritiro e la riparazione sono previsti da contratto entro una settimana dall’autorizzazione. I tempi potranno essere più lunghi nel caso si debba procedere all’acquisto di un ausilio non presente in magazzino.

Si informa che è possibile recuperare le informazioni e la modulistica per le richieste presso i distretti indicati e sul sito dell’Asl Toscana nord ovest al link https://www.uslnordovest.toscana.it/modulistica/assistenza-protesica

Per informazioni contattare centro.ausili@usl12.toscana.it oppure l’ufficio relazioni con il pubblico della Versilia (https://www.uslnordovest.toscana.it/urp).