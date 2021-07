Estatecinema, a Villa Bottini un agosto di prime visioni

Proseguono fino al 12 settembre le proiezioni all’aperto di Estatecinema nel parco di Villa Bottini. Nonostante i pochi titoli a disposizione dai mesi passati, la programmazione di luglio è stata caratterizzata da numerose prime visioni ed inediti per la sala e i film in cartellone nel mese di agosto saranno per lo più anteprime e prime visioni in uscita nelle sale cinematografiche nelle prossime settimane.

Intanto da lunedì (2 agosto) a giovedì 5 agosto, quattro giorni di grandi prime visioni nei cinema cittadini dove, in aggiunta ai film in programma ad EstatecinemA, Jungle Cruise in versione originale, Crudelia e Raya e l’ultimo drago, sono in programma le anteprime (tutti i giorni) di Fast&Furious 9, al cinema Moderno e di Suicide squad – missione suicida, al cinema Astra, dove è proposto anche in lingua originale. Si raccomanda di acquistare i biglietti online, riducendo così le tempistiche per l’ingresso in sala, con posti numerati e nessun sovrapprezzo.

Tornano i film più richiesti con nuove serate: Nomadland, vincitore del Leone d’oro a Venezia 2020 e di numerosi Oscar; The father, premio Oscar per la grande interpretazione di Anthony Hopkins; Un altro giro, Oscar miglior film internazionale; Il cattivo poeta, ultimo film interpretato da Sergio Castellitto.

Spazio al cinema è anche al femminile con una serie di titoli imperdibili: Una donna promettente, Oscar miglior sceneggiatura originale; I profumi di Madame Walberg, delicata commedia francese con Emmanuelle Devos; Maledetta primavera, prima visione italiana, commedia diretta da Elisa Amoruso e in anteprima La ragazza del braccialetto, vincitore ai premi Cesar.

Spazio ai più piccoli con il consueto appuntamento del mercoledì e ulteriori serate che danno spazio ai numerosi film family. Tornano Crudelia, Croods 2, Raya e l’ultimo drago, Spirit – il ribelle e si aggiungono in prima visione Jungle cruise e l’anteprima di Me contro te – il mistero della scuola incantata.

Due serate dedicate alla lingua originale (con sottotitoli in italiano), il 2 agosto con Jungle Cruise, in uscita mondiale in questi giorni e il 23 agosto con Fast & furious 9.

Tra le altre anteprime in programma, dalla Festa di Roma il drammatico Supernova, con Stanley Tucci e Colin Firth; dal Festival di Cannes il documentario di Marco Bellocchio Marx può aspettare; a Ferragosto la commedia Come un gatto in tangenziale 2 – ritorno a Coccia di morto e l’opera prima di Viggo Mortensen, Falling. Un programma ricco di esclusive per un mese, agosto, che segna l’uscita dei primi blockbuster post pandemia.

E dal 6 agosto EstatecinemA è ancora più sicuro, con l’introduzione del green pass per gli over 12 anni, che consentirà di accedere all’interno delle sale cinematografiche, all’aperto e al chiuso, con l’esibizione di passaporto vaccinale, innalzando ulteriormente la sicurezza degli ambienti di spettacolo.

Tutte le info e i dettagli sul sito e sui social Facebook e Instagram Luccacinema.

