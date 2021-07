Favilla: “Mercatini non professionali, necessario vigilare”

“E’ con stupore che apprendiamo dalla stampa che il Consiglio regionale della Toscana ha introdotto novità per i mercatini non professionali: chiediamo controlli specifici verso questi operatori che potrebbero celare imprese interessate ad evadere il fisco”. Queste le considerazioni a caldo di Roberto Favilla, pirettore di Confartigianato Imprese Lucca.

“Non abbiamo nulla verso coloro che cercano di esporre occasionalmente i propri prodotti, risultato di hobby vari, che possono anche essere un piccolo aiuto economico. Ma spesso, dietro a questi operatori non professionali ci sono partite iva e imprese mascherate intenzionate ad eludere il fisco”, continua Favilla.

“Bene per noi che ci siano mercatini specifici per operatori non professionisti ma non possono mancare controlli nelle mostre e mercati ed inoltre è necessario che questi operatori siano ben distinti dagli esercenti di arti e professioni, titolari d’impresa”, conclude Favilla.