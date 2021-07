Festival di Burlamacco: al via la prevendita

A meno di un mese dalla finalissima, parte la prevendita dei biglietti per il Festival di Burlamacco 2021, in programma nell’unica serata di sabato 21 agosto, con inizio alle 21,15 presso il parco di Bussoladomani a Lido di Camaiore.

I biglietti saranno disponibili tutti i giorni, a partire da giovedì 29 luglio: dalle 20 alle 21 e dalle 21,30 alle 22 alla biglietteria di Bicinema nel parco di BussolaDomani, Viale Kennedy, Lido di Camaiore.

I posti saranno divisi in due settori, come per tutti gli altri eventi Bicinema: posti a sedere numerati 13 euro + 2€ di prevendita; posti picnic prato (max 4 persone) 10 euro + 2 euro di prevendita.

In ottemperanza alle nuove norme sanitarie per lo svolgimento di eventi all’aperto, si ricorda che all’ingresso dell’area spettacoli, oltre al biglietto sarà richiesto il Green Pass o in sostituzione un tampone negativo fatto nelle 48 ore precedenti allo show o attestato di guarigione dal Covid 19 da 6 mesi.

Gli spettatori sprovvisti di uno di questi tre certificati non potranno accedere all’area spettacoli.

Si ricorda inoltre a tutto il nostro pubblico di essere provvisti di mascherina.

Ulteriori informazioni aggiuntive sulla prevendita saranno tempestivamente comunicate sui nostri canali social ufficiali e sul nostro sito (www.carnevalari.it , pagina Facebook del Festival di Burlamacco e profilo Instagram Carnevalari).

Il ricavato delle serate, tolti i costi di realizzazione, andrà a finanziare il progetto di beneficenza 2021 del Movimento dei Carnevalari che verrà presentato nei prossimi giorni.