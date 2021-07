Nuova vita per i locali di Aci Fornaci di Barga. La storica sede dell’Automobile Club, infatti, è stata completamente ammodernata e arricchita di tanti nuovi servizi. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta questa mattina (28 luglio), in via della Repubblica, 282 a Fornaci di Barga, alla presenza del direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio, del nuovo responsabile dell’ufficio, Simone Aquilini, e dell’assessora alle attività produttive del comune di Barga, Francesca Romagnoli.

“Quella di Fornaci – commenta il direttore Sangiorgio – è una delegazione storica. Attiva da oltre 40 anni, ha all’attivo più di 700 soci che anno dopo anno hanno contribuito a rafforzare la presenza del Club sul territorio. Con questa inaugurazione si apre un nuovo capitolo della storia dell’ufficio, che, grazie all’intraprendenza di Simone Aquilini, siamo sicuri vivrà momenti di grande successo e soddisfazione. Aquilini, infatti, ha già all’attivo la gestione di molti altri punti Aci sul territorio lucchese: Guamo, Borgo Giannotti, Castelnuovo di Garfagnana e adesso anche Fornaci di Barga”.

Foto 3 di 4







“Inaugurare un’attività – commenta l’assessora Romagnoli – è sempre qualcosa di positivo per i paesi come il nostro, specialmente poi in questo momento particolare. Aci è sempre stato presente ed importanti sono i servizi che offre, quindi averlo sul territorio è una risorsa e opportunità fondamentale. Ringrazio pertanto i dirigenti che hanno confermato e rinnovato la sede su Fornaci di Barga”.

I nuovi locali

La nuova sede di Aci Fornaci di Barga si sposta di pochi metri, trovando spazio in via della Repubblica, 282. Gli uffici sono stati completamente rinnovati e ampliati, in modo da consentire un netto miglioramento e un incremento dei servizi offerti ai cittadini. Accanto all’ufficio tradizionale, inoltre, si trova anche l’autoscuola Ready2Go, l’innovativo programma pensato da Aci Italia per insegnare ai ragazzi a guidare bene. Oltre al programma ministeriale di prassi, infatti, ai giovani vengono proposti moduli specifici legati alla sicurezza stradale e prove pratiche in condizioni critiche, come il cambio gomme, il montaggio delle catene o la guida su strade ghiacciate e scivolose. Un percorso completo, dunque, per mettersi alla guida davvero in sicurezza.

All’ufficio Aci di Fornaci di Barga si troveranno, inoltre, tutti i servizi offerti dall’Automobile Club: si potrà pagare il bollo e rinnovare la patente, grazie anche alla presenza del medico il lunedì, dalle 17 alle 19, e il mercoledì, dalle 15 alle 16. La sede resta aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, e il sabato dalle 9 alle 12. Per info: 0583 708367; lu035@delegazioni.aci.it; studioaquilinisimone@per.it.