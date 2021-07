Vaccini, gli under 18 devono essere accompagnati da entrambi i genitori

Gli under 18 devono essere accompagnati ai centri vaccinali da entrambi i genitori. A ricordarlo è l’Azienda Usl Toscana nord ovest.

Il minorenne dovrà essere accompagnato al centro vaccinale da entrambi i genitori oppure da uno dei genitori in possesso di delega scritta e documento di identità dell’altro genitore. Dopo aver scelto data e luogo di vaccinazione, i minorenni devono stampare il consenso informato (per scaricarlo clicca qui) da far firmare ai genitori e da consegnare al momento del vaccino.

Al centro vaccinale il minorenne deve presentarsi con documento di identità e tessera sanitaria e accompagnato, come già scritto sopra, da entrambi i genitori oppure da un genitore che abbia delega scritta e documento di identità dell’altro genitore.