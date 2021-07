Saranno palazzo Pfanner e il palazzo Mediceo di Seravezza le cornici che, rispettivamente domani (29 luglio) e sabato (31 luglio) ospiteranno i prossimi due concerti del Virtuoso e Belcanto Festival 2021 con alcuni dei nomi più affermati della scena internazionale, nonché docenti dei corsi insieme ad alcuni dei migliori studenti.

Domani (29 luglio) alle 19 a Palazzo Pfanner, un ensemble di prim’ordine composto dai violinisti Jan Bjøranger e Mark Gothoni, i violisti Bruno Giuranna e Paul Cortese e il violoncellista Peter Bruns saranno impegnati nell’esecuzione del Quintetto in do minore KV 406 di Mozart. Il programma prosegue con un altro capolavoro della musica cameristica, il Quintetto in sol minore op. 57 di Šostakóvič, eseguito dal pianista Boris Berman, i violinisti Boris Brovtsyn e Eszter Haffner, il violista Paul Cortese e la violoncellista Xenia Jankovic.

Foto 3 di 3





Sabato (31 luglio) alle 21,15, il Festival, si sposterà fuori le mura di Lucca, al è palazzo Mediceo di Seravezza, per un concerto straordinario che vedrà l’esecuzione del Sestetto in la maggiore op. 48 di Dvorak con Luc-Marie Aguera, Ellie Kanayama, Jiliang Shi, Ami-Louise Johnsson, Sandro Meo e Klavs Jankevics. Il programma si completa con l’Ottetto per archi op.20 di Mendelssohn eseguito da Jan Bjøranger, Matteo Cimatti, Yuri Santos, Leda Mileto, Paul Cortese, Cassia Drake, Peter Bruns e Matilde Agost.