Sabato (31 luglio) a partire dalle 19, in occasione dello spettacolo di Cristina d’Avena e degli Animeniacs Corp Neverland- Tra musica e realtà in programma alle 21.30 sul retro del Palazzo comunale, piazza Aldo Moro sarà animata dalla musica e dal colore del Cosplay grazie all’iniziativa Sorrisi e Cartoni promossa dal Comune e organizzata da Leg Live Emotion Group.

Compagni di avventura come i Banana Split, gli Alvin superstar, gli Animeniacs Corp ed il Coro Arcobaleno si uniranno alle legioni imperiali degli EmPisaStarWarsFanClub e gli Avenger Italian Cosplay. Ma non finisce qui: A condire lo zibaldone colorato ci saranno anche gli amici dell’ Oliver Onions original shop, Terre di mezzo ssx e tanti altri.

Se poi avrete fame dall’Oriente saranno presenti Karē No Kuruma con le sue prelibatezze e Plaza con le sue stravaganti elaborazioni. Tutti i cosplayer che si presenteranno in piazza Aldo Moro alle 19 tassativamente in costume avranno diritto ad uno sconto di 8 euro sul ticket d’ingresso per il concerto Neverland- Tra musica e realtà.

Inoltre 5 fortunati personaggi scelti direttamente da Giorgia Vecchini, in arte Giorgia Cosplay, avranno diritto all’ingresso gratuito allo spettacolo.