Foodracers, a Lucca continua la crescita del delivery. Al primo posto la pizza

A Lucca continua la crescita di clienti per Foodracers, la piattaforma digitale che permette agli utenti di scegliere fra tanti menù diversi dei locali convenzionati e farseli recapitare a domicilio. Sono 34 attualmente i locali lucchesi dai quali ordinare tra i più svariati menù tramite l’app o il sito .

Foodracers è una piattaforma digitale 100 per cento italiana di food delivery, nata a Treviso nel 2015 e attiva in 56 città in tutta Italia, l’unica nel settore che mette in contatto i ristoratori con racers autonomi, per far consegnare i loro piatti a domicilio ai clienti e proprio Lucca è stata la prima città toscana coperta dal servizio nel 2017.

Se durante la pandemia si era registrato un grande aumento degli ordini, nella città murata il trend è confermato anche con l’allentamento delle restrizioni, specie durante il weekend. Ma cosa ordinano i cittadini lucchesi maggiormente? A pranzo sandwich e panini, ma anche insalate fresche, specie in questo periodo estivo. A cena il piatto preferito rimane la pizza, con la tradizionale Margherita che svetta nella classifica degli ordini, ma si registrano molte richieste anche per hamburger e sushi.

Continuano a crescere i pagamenti con carta di credito, che sta diventando sempre più la modalità preferita dai clienti. Uno strumento pratico che segna una sempre maggior abitudine all’ordine online. Tra i metodi di pagamento disponibili si è aggiunto da poco anche Satispay.