Una panchina rossa al superstore di Gallicano: Conad dice no alla violenza sulle donne

Ladis scende in campo per il sociale. Sabato (31 luglio) alle 17, al Superstore Conad di via Fondovalle a Gallicano (Lucca), verrà installata una panchina rossa all’esterno del punto vendita come simbolo dell’impegno contro la violenza e la discriminazione nei confronti delle donne.

Il progetto coinvolge l’amministrazione comunale e il Centro antiviolenza Non ti scordar di te, un punto di ascolto per le donne vittime di violenza. Sarà proprio il centro a supportare il progetto di Ladis, un centro gestito da un gruppo di operatrici volontarie che nel 2011 hanno seguito un corso di formazione tenuto dai Centri antiviolenza L’una per l’altra di Viareggio e La Luna di Lucca. Sulle panchine rosse verranno applicate delle targhe con i contatti di tutte queste tre associazioni della provincia di Lucca che sostengono le donne, in modo da offrire a chi ne avesse bisogno, le informazioni utili per emergenze, richieste di aiuto e denuncia.

“In un periodo storico in cui gli episodi di violenza sulle donne sono aumentati, anche a causa del lockdown, abbiamo deciso di scendere in campo con un’altra importante iniziativa. Le panchine rosse – ha spiegato Roberto Toni, presidente di Ladis e consigliere di Conad Nord Ovest – sono un segnale di sensibilizzazione che vogliamo lanciare per contribuire ad estirpare un fenomeno ancora troppo radicato all’interno della società odierna. Il nostro è un piccolo gesto che vuole richiamare l’attenzione e che grazie al contributo del Centro antiviolenza Non ti scordar di te, ci permette di supportare le donne in difficoltà: la partecipazione dell’associazione all’iniziativa consente al progetto di assumere grande valore”.

Ladis installerà entro settembre altre quattro panchine rosse negli altri quattro suoi punti di vendita Conad. Infatti, dopo il Superstore Conad di Gallicano (Lucca), l’iniziativa vedrà protagonisti i punti vendita Conad di Altopascio in via delle Cerbaie e Lucca in via Einaudi, e i supermercati Conad City in località Bottegone a Pistoia e il Conad City di Casalguidi (Pistoia).