Concerto corale nella chiesa di San Paolino

Domani (31 luglio) alle 18 concerto corale organizzato dalla delegazione provinciale lucchese della associazione Cori della Toscana. Sarà in scena il coro giovanile toscano con lo spettacolo Ardor Eterno in omaggio a Dante Alighieri nel 700esimo anniversario. Musiche di Monteverdi, Orban, Whitacre, Lauridsen, Schein, Verdelot. Dirige il m. Elisa Pasquini. Il gruppo vocale lucchese Il Baluardo diretto da Elio Antichi, accoglierà i giovani coristi con alcuni brani tratti dal proprio repertorio. Luogo del concerto la chiesa di S. Paolino. L’associazione Cori della Toscana ringrazia la comunità di S. Paolino per la disponibilità. Concerto a ingresso gratuito con prenotazione a prenotazioni@coroilbaluardo.it Info 348 2334867/ 0583 379228