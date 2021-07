Lucca Classica, doppio appuntamento nel weekend a villa Reale

Fine settimana con doppio appuntamento alla villa Reale di Marlia per Lucca Classica. Nella limonaia della dimora storica che fu la residenza preferita di Elisa Bonaparte, il Festival propone un concerto sabato pomeriggio e uno domenica pomeriggio.

Sabato (31 luglio) alle 16,30, i protagonisti saranno Paolo Ardinghi al violino e Simone Soldati al pianoforte. In programma un brano di Luigi Boccherini, la Sonata per pianoforte e violino in re maggiore op. 5 n. 4 G 28, e uno di Ludwig van Beethoven, la Sonata per violino e pianoforte in re maggiore op. 12 n. 1.

Domenica (1 agosto) sempre alle 16,30, sarà la volta del clarinettista Remo Pieri, accompagnato al pianoforte da Massimo Salotti. Il concerto, che sarà aperto dalla Sonata per clarinetto e pianoforte in fa minore op. 120 n. 1 di Johannes Brahms, è una delle occasioni in cui Lucca Classica celebra quest’anno Igor Stravinskij, nel 50esimo anniversario della morte. Il programma, infatti, si concluderà con due brani del grande compositore russo: Piano rag music, composizione per pianoforte solo dedicata ad Arthur Rubinstein e Tre pezzi per clarinetto, scritti per un gesto di gratitudine nei confronti di Werner Reinhart, amico di Stravinskij che aveva finanziato l’opera da camera Histoire du Soldat.

Il costo del biglietto è di 3 euro. A questo si aggiunge il biglietto di ingresso alla villa. I biglietti possono essere acquistati sul sito di Villa Reale (clicca qui) o in loco.