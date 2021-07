Orchestrali e coristi, sit in di protesta davanti al Giglio

Sit in di protesta di Usb città lirica Orchestra e coro del festival Pucciniano questa mattina (30 luglio) al di fuori del teatro del Giglio: “Vorremmo tornare a lavorare nella nostra casa originaria – ha spiegato un rappresentante dei lavoratori -, cioé al Pucciniano, al teatro del Giglio e al Goldoni. Vogliamo che la lista di professionisti che faceva parte della Città Lirica, che non esiste più, torni a lavorare nelle sedi per le quali era stata creata e non si ricorra più ad esterni”.

(notizia in aggiornamento)