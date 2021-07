Slitta la riapertura del museo etnografico di San Pellegrino

In accordo con la Provincia di Lucca per motivi tecnico organizzativi, slitta a data da destinarsi l’apertura del Museo Etnografico di San Pellegrino in Alpe, originariamente prevista per domenica (1 agosto).

“Non appena l’apertura avrà una nuova data certa – spiega il Comune -, sarà premura farla conoscere con dovuto anticipo. L’amministrazione Comunale esprime profondo rammarico per la vicenda, purtroppo la burocrazia si dimostra ancora una volta un vero dramma in questo Paese, continueremo con il lavoro fatto per poter aprire il museo il prima possibile”.