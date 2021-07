Un disegno di legge per valorizzare a Lucca e provincia la figura di Giacomo Pucccini in vista del primo centenario che cadrà nel 2014. E’ la proposta firmata da Andrea Marcucci e Riccardo Nencini, depositata ieri (29 luglio) e illustrata questa mattina dai due relatori al teatro del Giglio.

La proposta prevede al suo interno un finanziamento di 11 milioni in tre anni per il recupero e la valorizzazione di alcuni luoghi del cuore pucciniani in modo da celebrare degnamente la ricorrenza. Secondo quanto spiegato, si tratta di un disegno di legge “aperto” al contributo di tutti e i fondi potranno essere aumentati con l’apporto delle fondazioni del territorio, enti istituzionali e culturali.

