Baccelli ospite ai talk show al Real Collegio

Tutti i lunedì sera di agosto tornano al Real Collegio di Lucca i talk show di Paolo Mandoli, con noti personaggi del mondo della politica, dell’arte e della cultura lucchese e non. Il primo appuntamento è quello di domani (2 agosto) alle 21 nel Chiostro di Santa Caterina il giornalista ospiterà l’assessore regionale Stefano Baccelli. La serata è ad ingresso gratuito. Per info e prenotazioni: realcollegioestate@gmail.com

Martedì (3 agosto) si continua con un importante approfondimento sull’ecologia e l’ambiente con la presentazione del libro Erbario Poetico di Marco Pardini che descrive così il contenuto del suo lavoro: “Se continueremo a tagliare foreste per far posto a campi da coltivare, per costruire nuove città che poi sono megalopoli, erodendo lo spazio alla vegetazione e alterando così pesantemente i suoi delicati equilibri, ne pagheremo delle conseguenze inimmaginabili. Il surriscaldamento globale del pianeta genera già un’instabilità climatica visibile a tutti, tempeste tropicali in aree ieri temperate, tsunami, alluvioni”. L’evento inizia alle 21, l’ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Mercoledì (4 agosto) alle 21 il palco si infiamma di nuovo con lo spettacolo comico organizzato da Spazio Lum e Erpes comedy per la seconda serata del Festival del Teatro Indipendente dei giovani. I comici di Erpes smessi i panni da dermatologi, tornano per la seconda volta al Real Collegio ed insieme ad alcuni amici portano un carico di battute, satira, disagio, riflessioni e scherzi venduti sottobanco. L’evento è riservato ai tesserati del Lum, per info e prenotazioni: 3280628802

Giovedì (5 agosto) è la volta della 17esima edizione del Festival Lucca Jazz Donna che prosegue con il terzo concerto della rassegna: Vernal Love, il nuovo progetto della cantante e compositrice Sara Battaglini. Un progetto trasversale con un ensemble interamente toscano composto da quattro elementi intrecciati in un delicato tessuto acustico ed elettronico.

Per info e prenotazioni potete rivolgervi al numero 3280628802 o scrivere una mail a: prenotazioniluccajazz@gmail.com

Venerdì (6 agosto) si tiene alle 21 lo spettacolo di Vernacolo di Gildo e Mauro Chechi Santi e Briganti. Per sentire i Cantastorie prenotarsi alla mail: realcollegioestate@gmail.com

Conclude la settimana l’evento del Lucca Classica Music Festival, la sera di domenica (7 agosto) alle 21, con il concerto di Anna Kravtchenko che suonerà le musiche di Bach, Busoni e Schumann. Per info e prenotazioni consultare il sito Luccaclassica.it.