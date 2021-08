Fermi i lavori al depuratore di Casa del lupo

“I lavori di rinnovamento e potenziamento del depuratore di Casa del Lupo sono fermi dal mese di maggio”. A confermarlo è la stessa Aquapur Multiservizi.

L’impresa aggiudicataria della gara, alle prese con alcuni problemi della mandataria dell’Ati, ha purtroppo interrotto le lavorazioni, lasciando l’opera a metà dello stato di avanzamento. Aquapur si è prontamente attivata ed assieme alla direzione lavori ha inviato all’impresa una diffida ad adempiere.

“Nel frattempo – spiega la società – è stato costituito il collegio consultivo tecnico previsto dal decreto semplificazioni. La società, che ha da pochi giorni acquisito il parere del collegio, sta valutando assieme ai propri legali le possibili strade per riprendere quanto prima i lavori e portare così a termine un intervento di primaria importanza per il nostro territorio”.

Subito dopo la ripresa dei lavori verrà anche esaminato con attenzione il tema della copertura delle vasche dei decantatori primari. “Un intervento – spiega la società – su cui è già stato interessato il progettista, al fine di stimarne fattibilità e costi, e che certamente rappresenta un importante tassello per la riduzione delle emissioni odorigene, in linea con quanto già adottato da altri depuratori, toscani e non. L’obiettivo della società in questo momento è riprendere quanto prima i lavori, ma a questo punto è purtroppo difficile ipotizzare che l’impianto possa entrare in funzione prima dell’estate 2022”.