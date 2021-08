Conto alla rovescia per il concerto di Gianna Nannini alla fortezza di Mont’Alfonso

Tutto pronto alla fortezza di Mont’Alfonso per il concerto di Gianna Nannini. La rocker senese sarà a Castelnuovo giovedì (5 agosto) alle 21,15 per abbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante con il tour Piano forte e Gianna Nannini, la differenza, dal titolo del suo ultimo album La Differenza, anche per sottolineare le due anime della sua musica: piano e forte.

Gianna Nannini in questi anni ha conquistato i palchi di tutta Europa con la sua presenza scenica unica e un approccio sempre molto diretto ed è considerata il volto femminile del rock per eccellenza.

“Avevo in mente da tempo un tour con il pianoforte e l’occasione perfetta si presenta ora – spiega l’artista – dato che la capienza per i concerti è ridotta e bisogna mantenere il distanziamento, e ho pensato, come sognavo da tempo, a un concerto che dia la sensazione di essere a casa. Sarà un concerto ‘piano e forte’ questo, come le mie canzoni, soprattutto è la ‘differenza’, il mio disco La differenza al piano e archeologia dei suoni, dove la parte elettronica è stata ripresa dalle tracce originali degli anni ‘80 e ’90. Quando ho iniziato a lavorare sull’album La differenza ho deciso di trovare una stanza per scrivere in tranquillità, un po’ ispirandomi al saggio di Virginia Wolf Una stanza tutta per sé, per questo in questa epoca mi sono detta perché non riproporre la stessa intimità con il pubblico che, limitato a 1000, mi dà proprio questa possibilità. Io che ho sempre scritto di uguaglianza, di libertà e libertà dalle paure, non ho paura di guardare, di amare, di abbracciare chi sa fare la differenza. A volte è la gentilezza a fare la differenza, a volte la forza, il coraggio. Tutti siamo capaci di gesti che ci portano fuori dalla ripetizione, dalla prevedibilità a cui spesso sacrifichiamo la nostra vita”.

Lo spettacolo si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid. I biglietti con posti numerati sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it e nei punti Boxoffice Toscana. Le prevendite si trovano alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana e Fidelity Tours. Biglietti disponibili anche la sera dello spettacolo, dalle 19 alla Fortezza. I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore, a cui è concesso ingresso gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente alla Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana. Per la Fortezza di Mont’Alfonso, i portatori di handicap hanno un parcheggio riservato a piazzale C. Chiappini e un servizio bus navetta dedicato, con assistenza.

In occasione degli spettacoli alla Fortezza di Mont’Alfonso, sono disponibili i parcheggi gratuiti della Fortezza e di piazzale C. Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana. Dai parcheggi di piazzale C. Chiappini è in funzione dalle 18 un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso, frequenza 15 minuti: è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi saranno destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana.

In programma in due secolari fortezze di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagna (Lucca), il Festival Mont’Alfonso sotto le stelle continua fino al 24 agosto. In arrivo Niccolò Fabi, Willie Peyote, Marco Masini, Michele Bravi, Giovanni Allevi, Enrico Brignano, Jonathan Canini, Roberto Cacciapaglia, Orchestra da Camera Fiorentina e tanti altri artisti.