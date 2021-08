I paesi tornano a ‘riveder le stelle’, al via una rassegna di spettacoli diffusi sul territorio

Nove spettacoli tra concerti e teatro in quattro spazi all’aperto diffusi sul territorio. Così associazioni e paesi tornano insieme ‘a riveder le stelle’ nelle notti di agosto e a far rivivere le piazze dopo due anni di inattività.

La rassegna A riveder le stelle, promossa dalla Filarmonica G.Puccini di Segromigno in Monte con il contributo del Comune di Capannori e la collaborazione del forum delle associazioni del territorio e del centro commerciale naturale di Segromigno in monte prenderà il via venerdì (6 agosto) con uno spettacolo al parco di Pandora e terminerà il 29 agosto. Dieci le associazioni che si alterneranno nelle quattro location totali: oltre al parco di Segromigno, gli eventi della rassegna andranno in scena al nuovo giardino Riccomini di San Colombano, nel piazzale della chiesa a San Pietro a Marcigliano e al centro culturale Le Macine a Colle di compito.

“Non era scontato dopo mesi difficili trovarsi qui oggi ad annunciare un calendario di eventi diffusi nato dalla collaborazione delle diverse associazioni culturali del territorio in grado di regalare a cittadini e turisti un agosto ricco di eventi musicali e teatrali – afferma l’assessora all’associazionismo Serena Frediani -. Una rassegna che, con spettacoli diffusi nelle piazze dei paesi, va ad arricchire il programma dell’estate capannorese con eventi pensati per tutte le età”.

Nel programma sono infatti inseriti spettacoli per un pubblico eterogeno con concerti musicali, majorette, musica classica e coreutica, commedie in vernacolo e spettacoli di compagnia per bambini. Protagonisti della manifestazione saranno la Filarmonica A. Catalani di Marlia, la Filarmonica G. Puccini di Segromigno, la banda spettacolo La Campagnola di Marlia, la Filarmonica G. Puccini di Colle di compito, la corale parrocchiale di San pietro a Marcigliano, la corale A. Catalani di Lammari, la corale Santa Cecilia di Marlia, il rione S. Caterina, compagnia teatrale Grazia e i perditempo e l’associazione PerSanPietro

“Il titolo della rassegna nasce da un maggio in cui, dopo un inverno di inattività, non vedevamo l’ora di tornare a rivedere le stelle nelle notti d’estate – spiega Andrea Petretti, presidente della Filarmonica G. Puccini -. Sono bastate poche telefonate per raccogliere l’adesione di tutte le bande musicali e di molte corali presenti sul territorio. Essendo tutte associazioni di dilettanti appena possibile siamo tornati a fare le prove con i timori di un lungo periodo di stop ma con la consapevolezza di aver messo insieme una rete di persone desiderose di rimettersi in gioco per ritrovare quella leggerezza e socialità che tanto ci è mancata in questi mesi”.

Il programma

La rassegna prenderà il via venerdì (6 agosto) con La musica per non rimanere prigionieri del silenzio della filarmonica A. Catalani di Marlia al parco Pandora di Segromigno e andrà avanti, nello stesso posto, sabato (7 agosto) con Suona che ti passa, un viaggio musicale con la canzone italiana interpretata dalla filarmonica G. Puccini di Segromigno in Monte. Il weekend si chiuderà a Pandora domenica (8 agosto) con la commedia Te la do io la cura della compagnia teatrale Un Prato per poi ripartire lunedì (9 agosto) sempre a Pandora con E quello sguardo blues dell’associazione PerSanPietro con il duo blues formato da Marco Di Grazia e Antò Occhiochiuso e i disegni di Cristiano Soldatich.

Il programma riprenderà venerdì 20 agosto con lo spettacolo di magia per bambini di Ale il mago nel giardino Giulio Riccomini di San Colombano e proseguirà sabato 21 agosto con Quando la banda passò, spettacolo di musica e majorette della Campagnola di Marlia al parco di Pandora.

Venerdì 27 agosto sarà poi la volta di Musica sotto le stelle con la filarmonica G. Puccini di Colle di Compito al centro culturale Le Macine in via del Mulino per proseguire sabato 28 agosto con Incanti d’estate della corale parrocchiale di San Pietro a Marcigliano insieme alla corale Catalani di Lammari e Santa Cecilia di Marlia sul piazzale della chiesa di San Pietro a Marcigliano. La rassegna si chiuderà domenica 29 agosto con la commedia Ammesso e non concesso spettacolo buffo con attori ruspanti della compagnia teatrale Grazia e i perditempo al centro culturale Le Macine di Colle di compito. Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21,15. Sono cento i posti per ciascun evento, che si terrà nel rispetto delle normative anticontagio. La prenotazione non è obbligatoria.