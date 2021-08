Ready2go, successo per il driving test organizzato da Aci Lucca a Castelnuovo

Successo per il driving test organizzato da Aci Lucca a Castelnuovo di Garfagnana.

Nella zona dello stadio, sabato scorso (31 luglio), si è tenuta l’iniziativa dedicata alla guida sicura e responsabile, organizzata dall’Automobile club con il sostegno del Lions Club Garfagnana e in collaborazione con le autoscuole Simone Aquilini e Nadia autoscuola.

Per tutta la giornata si sono alternati alla guida giovani e neo-patentati alle prese con i programmi delle scuole guida Aci Ready2Go dedicati alla guida sicura, con percorsi di apprendimento pratico capaci di insegnare ai ragazzi come gestire qualsiasi situazione che possa presentarsi in auto, comprese quelle più avverse.