Sogno d’or, in scena il quarto appuntamento delle Cartoline pucciniane

Con il lirico pucciniano Sogno d’or va in scena giovedì (5 agosto) alle 21,30 in piazza del Giglio il quarto appuntamento estivo delle Cartoline pucciniane, i recital per canto e pianoforte che animano l’estate lucchese da giugno a settembre. La serata è un viaggio tra i titoli del maestro Puccini più conosciuti e amati e vedrà come protagonisti il soprano Michelle Buscemi, il tenore Max Jota e il baritono Mattia Campetti e al pianoforte Nicola Pardini.

Il programma della serata prende il via con Amore o grillo e Ancora un passo, or via da Madama Butterfly, e prosegue con Recondita armonia da Tosca, Storiella d’amore (aria da camera), O mio babbino caro ed Era eguale la voce? da Gianni Schicchi, Ch’ella mi creda libero e lontano da La fanciulla del West, Tu, che di gel sei cinta da Turandot, e di nuovo da Tosca E lucevan le stelle, concludendo con l’aria da camera che dà il titolo alla serata Sogno d’or.

Il cartellone delle Cartoline pucciniane si concluderà il 2 settembre con l’ultimo appuntamento dedicato a Tosca. Posto unico 12 euro. I biglietti, comprensivi del ticket di ingresso al Puccini Museum, casa natale, sono in vendita su www.TicketOne.it, alla biglietteria del Teatro del Giglioe al bookshop del Puccini Museum.