Va avanti il calendario del Lucca teatro festival Che cosa sono le nuvole? in programma fino all’8 settembre. Due gli appuntamenti per questa settimana, all’insegna del tutto esaurito.

Giovedì (5 agosto) alle 21, largo alla comicità toscana con Alessandro Paci in Non solo barzellette con Vanni Baldini. Gag, improbabili poesie, battute, canzoni e le sue famose barzellette: il tutto a un ritmo serrato, lo stesso che nei primi anni’90 ha debuttato in televisione e al cinema, spesso collaborando con altri comici come Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini. L’appuntamento è a Ponte a Moriano nel giardino del teatro Idelfonso Nieri con ingresso da piazza del Popolo. Lo spettacolo è in collaborazione con il Comune di Lucca e il comitato provinciale.

Il programma prosegue venerdì (6 agosto) alle 21,30 con Scateniamo l’inferno a Montecarlo nel chiostro dell’istituto Pellegrini Carmignani, ingresso da Via Roma, uno spettacolo divertente con la letteratura dantesca. Il professor Roversi, supplente di scuola, deve affrontare un grandissimo della letteratura italiana: Dante Alighieri e il suo Inferno e, fra tante incertezze, cerca l’ispirazione per attrarre l’interesse dei suoi alunni. Ad aiutarlo interviene un misterioso bidello: la diffidenza iniziale di entrambi si trasforma in sfida, in gioco, in un dialogo serrato e ironico, ricordi e rimandi e soprattutto in un non convenzionale e appassionante incontro con la letteratura che porterà a un colpo di scena finale. Di Valeria Cavalli che insieme a Claudio Intropido ne cura anche la regia, sul palco Andrea Robbiano e Antonio Rosti con la produzione Manifatture teatrali milanesi e in collaborazione con Comune di Montecarlo e Fita. Per accedere a questo spettacolo, nel rispetto del nuovo decreto, dovrà essere esibito il green pass.

Il programma e le modalità di prenotazione sono sul sito: luccateatrofestival.it. Il festival è realizzato da La Cattiva Compagnia con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il patrocinio della Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e della Provincia di Lucca.