Polizia municipale, si amplia il servizio a Torre del Lago

Polizia municipale: verrà implemento del servizio per la frazione di Torre del Lago con 3 pattuglie per un totale di 6 agenti, dedicate e un presidio fisso in circoscrizione tre volte a settimana.

“Come da programma – commenta l’assessore Valter Alberici – dopo le nuove assunzioni abbiamo deciso di riorganizzare il servizio della Municipale. In accordo con la comandante Pagni, verrà riaperto l’ufficio nella circoscrizione, ma attenzione massima verrà data ai servizi su strada. Quindi pattugliamenti, presenza sulla marina, lotta allo sfruttamento della prostituzione e allo spaccio”.

I servizi saranno effettuati sia con la squadra motociclisti che con l’ippomontata: un progetto che si inserisce nel più ampio piano di controllo delle pinete e della Lecciona, che vede protagonista proprio la pattuglia dei poliziotti a cavallo, che farà di Torre del Lago la propria base di partenza.

Andrà infatti all’approvazione della Giunta l’atto di indirizzo che stabilisce la concessione della scuderia Sabrata, previa ovviamente la procedura ad evidenza pubblica, che ospiterà anche i cavalli della Municipale: responsabile del procedimento la comandante Iva Pagni.

Come si ricorderà la Scuderia Sabrata, ubicata su terreno di proprietà comunale nella Pineta di Levante, fino al 31 dicembre 2011 era stata utilizzata in concessione dal reparto a cavallo della polizia di stato e dopo la scadenza della concessione l’area e le relative strutture erano rimaste inutilizzate.

“Adesso – spiega Alberici – dato l’aumento di personale ed il maggiore potere di investimento del Comune, abbiamo potuto mettere a bando la scuderia, un immobile che valorizzerà la pineta, fungendo anche da presidio di sicurezza. In un secondo momento potranno essere implementate le risorse destinate alle pattuglie a cavallo”.

Il particolare il concessionario dovrà occuparsi del ripristino dell’immobile e del suo mantenimento, della manutenzione degli spazi interni ed esterni e dei percorsi equituristici in gestione al Comune; della valorizzazione dell’immobile e delle sue pertinenze e successiva manutenzione; del rifacimento dei paddock annessi alla scuderia per sorveglianza. Non solo, nella Sabrata saranno ospitati 3 cavalli per il servizio della polizia municipale, e saranno svolti attività ippoterapeutiche dirette anche a persone diversamente abili.

“Un progetto importante – conclude l’assessore – che valorizza un immobile del Comune, portando sicurezza, benessere e nuove opportunità”.