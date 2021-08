Continuano anche d’agosto le visite guidate di Confcommercio alla scoperta della città

Proseguono anche ad agosto, come da programma, gli appuntamenti con Le notti lucchesi in giro per la città, l’iniziativa di visite guidate promosse da Confcommercio in collaborazione con il suo Centro commerciale Città di Lucca, il Comune e Lucca Info&Guide.

Altre 4 serate – tutte di giovedì, come a luglio -, ognuna delle quali prevede 2 diversi itinerari – uno alle 18 e l’altro alle 21 – alla riscoperta di angoli della città suggestivi e sconosciuti anche ai lucchesi stessi. Una iniziativa che ha riscosso sin dal suo annuncio un enorme successo, a tal punto che alcuni dei percorsi proposti, andati rapidamente sold out per i 25 posti disponibili, hanno portato gli organizzatori a triplicare il turno, così da accogliere le tantissime richieste di partecipazione ricevute.

Si ricorda che la partecipazione alle visite è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria scrivendo all’indirizzo di posta elettronica mary.curto1958@gmail.com o chiamando (ogni giorno dalle 9,30 alle 12,30) i numeri 349.1332450-340.7806967.