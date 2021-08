Libri, vernacolo e un omaggio a Beethoven chiudono l’edizione 2021 dell’Estate porcarese

Libri, vernacolo e un omaggio a Ludwig van Beethoven. Sono questi gli appuntamenti che questo weekend chiuderanno l’edizione 2021 dell’Estate porcarese.

Si parte venerdì (6 agosto) alle 18,30 con la presentazione al pubblico di piazza Felice Orsi del libro di memorie scritto da Andrea Bartalesi su Ugo detto Lo Sgughi, personaggio noto a Porcari e conosciuto piuttosto bene anche nei paesi vicini. Il ritratto del personaggio è l’occasione per aprire uno spaccato sugli anni del secondo dopoguerra, tra aneddoti biografici e curiosità storiche.

Sempre sul filo della curiosità per le tradizioni del territorio, alle 21,30 di venerdì la compagnia I vegliarini porterà sul palco lo spettacolo Signori, mantenete la veglia! in vernacolo lucchese. Giovanni Giangrandi, Marco Nicolosi e Domenico Bertuccelli – in arte Gavorchio –proporranno ai presenti una serata di racconti, letture e sketch comici su Lucca e i lucchesi.

Il gran finale della rassegna è affidato al doppio appuntamento di domenica (8 agosto). Si parte alle 18,30 con l’ultimo incontro dedicato agli autori locali a cura della libreria Bella Storia. Sarà presentato Colleghi & carogne del giornalista Marco Amerigo Innocenti, uscito per i tipi di Maria Pacini Fazzi editore. Un romanzo crudo tra il giallo e il noir che indaga le relazioni incattivite, le invidie, le angherie e il mobbing.

Infine, alle 21,30, riflettori puntati sulla musica proposta da Animando. Si intitola Beethoven e la natura il concerto eseguito da Filippo Rogai (flauto), Gloria Merani (violino), Filippo Burchietti (violoncello), Fabrizio Datteri (pianoforte), Nadia Lencioni (in duo pianistico con Datteri), con la voce recitante di Piero Nannini. Dopo l’introduzione, affidata alla Filarmonica Catalani e alla Catalani Young Band di Porcari, i musicisti proporranno alcune tra le più celebri Ouverture di Beethoven e la Sinfonia n. 6 Pastorale nelle trascrizioni per quartetto di compositori contemporanei al genio di Bonn, intramezzate da pagine di autori come Goethe e Schiller e tratte dalle lettere e dai taccuini di conversazione dello stesso Beethoven.

Per accedere all’area eventi sarà necessario esibire il green pass o una certificazione equivalente riconosciuta dallo Stato italiano che attesti la vaccinazione completa, la somministrazione della prima dose (nei casi in cui il vaccino ne preveda due), l’avvenuta guarigione o il risultato negativo di un tampone (molecolare o rapido antigenico) effettuato nelle 48 ore precedenti lo spettacolo. Al momento del controllo, agli spettatori verrà richiesto di esibire un documento d’identità in corso di validità. Sono esclusi da tale procedura i minori fino a 12 anni e soggetti in grado di dimostrare un titolo di esenzione dalla vaccinazione. È consigliato presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo. La prenotazione è obbligatoria su Eventbrite: sarà sufficiente selezionare l’evento di interesse dopo aver digitato nella barra di ricerca ‘Estate porcarese’ e seguire la procedura di registrazione guidata.