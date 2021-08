Lucchese il lupo, fiorentina la protagonista, livornese la nonna, pisano il cacciatore. Dopo il pienone dell’anno passato, il comico Jonathan Canini torna sul palco del festival Mont’Alfonso sotto le stelle con la versione “reloaded” del suo cavallo di battaglia, Cappuccetto rozzo.

Appuntamento sabato (7 agosto) alle 21,15 alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana per un’altra, esilarante, serata, che si annuncia molto affollata.

Lo spettacolo rivisita la nota favola di “Cappuccetto rosso”, trascinando in Toscana i suoi personaggi. Alla storia originale si sovrappongono così vernacoli e questioni di campanile, in un botta e risposta che rivela il talento di Jonathan Canini, indiscusso erede della tradizione comica toscana, quella di programmi tv come Vernice Fresca e Aria Fresca, di mattatori quali Benvenuti e Nuti, Pieraccioni e Panariello, passando per Ruffini e Ceccherini. “Cappuccetto Rozzo Reloaded” promette sorprese e risate in aggiunta, con nuove scenografie, nuovi personaggi e nuovi sketch. Chi? Come? “Dovete venì a vedé lo spettacoloooo” chiosa Jonathan dai suoi frequentatissimi canali social. Versione aggiornata di uno show che ha inanellato decine di sold-out e divertito migliaia di spettatori. Sul palco, insieme a Jonathan, sale Riccardo Di Marzo.

“Cappuccetto Rozzo Reloaded” sarà in scena anche mercoledì (11 agosto) al Castello Pasquini di Castiglioncello.

I biglietti

Posti numerati 16,10/11,50 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it e nei punti Boxoffice Toscana. A Castelnuovo di Garfagnana prevendite alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, 0583 641007; orario giorni feriali 9,30/12,30 – 15,30/18,30; domenica e festivi: 10/12.30 – 16/17,30) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a – orario giorni feriali 9/13). Biglietti disponibili anche la sera dello spettacolo, dalle 19, alla biglietteria della Fortezza. Informazioni in biglietteria solo il giorno di spettacolo: 334.6167210, dalle 18,45.

Handicap

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore, a cui è concesso ingresso gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente al punto vendita Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (0583.641007). Si sconsiglia fortemente l’acquisto di un biglietto generico. Per la Fortezza di Mont’Alfonso, i portatori di handicap hanno un parcheggio riservato a piazzale C. Chiappini e un servizio bus navetta dedicato, con assistenza. Info e prenotazioni alla Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (0583.641007).

Parcheggi, navette, indicazioni

In occasione degli spettacoli alla Fortezza di Mont’Alfonso, sono disponibili i parcheggi gratuiti della Fortezza (a 600 metri dall’ingresso) e di piazzale Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana (zona impianti sportivi, si accede da via Valmaira, chi utilizza il navigatore deve impostare via Valmaira come destinazione). Dai parcheggi di piazzale Chiappini è in funzione dalle 18 un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso, frequenza 15 minuti: è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi saranno destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana.

Info: 0583.641007 e 334.6167210 (dalle 18,45, nei giorni di spettacolo) – www.montalfonsoestate.it – www.turismo.garfagnana.eu – http://www.castelnuovogarfagnana.org