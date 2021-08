Azienda nautica di Viareggio cerca falegname

Synergie Italia Agenzia per il lavoro Spa, filiale di Porcari, ricerca per azienda operante nel settore nautico specializzata in rifiniture esterne e arredamenti interni per barche di lusso un/una falegname.

La risorsa sarà inserita all’interno del team aziendale e si occuperà di realizzare coperte in teak per finiture esterne e arredamenti interni per qualsiasi tipologia di barca.

I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:

esperienza nella mansione di falegname di almeno 2 anni

preferibile esperienza maturata all’interno del settore nautico

buona manualità nell’utilizzo di metro a nastro, martello, morsa, sega manuale, sega circolare, trapano avvitatore.

Si offre contratto in somministrazione presso la nostra agenzia. Luogo di lavoro: Viareggio – Massa.

