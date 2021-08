Via alla collettiva tematica ‘Respect eARTh’ alla galleria OlioSuTavola

Dagli anni ’60, opere per una collezione è la mostra con cui prosegue la riflessione sul rapporto tra uomo e natura all’interno della collettiva tematica Respect eARTh alla galleria OlioSuTavola (via del Battistero 38). L’esposizione, che raccoglie una accurata selezione di oggetti che testimoniano la rivoluzione nei materiali e nelle forme avvenuta negli anni Sessanta del Novecento, apre venerdì (6 agosto) alle 18.

“L’idea di questa mostra nasce dalla volontà di esplorare le avanguardie artistiche degli anni ‘60 del Novecento affiancato all’accurato lavoro pluriennale di selezione opere di un collezionista – spiega la curatrice, Martina Bacci di Capaci – Tra le opere possiamo osservare i primi prototipi degli oggetti di design della Gufram come l’iconico cactus realizzato in collaborazione con Drocco e Mello, e il sedilsasso prodotto con Gilardi. Protagonista del salone è lo specchio ultrafragola di Sottsass per Poltronova. Uno spazio poi è interamente dedicato al minimalismo: troviamo un’opera di uno dei più grandi artisti europei della seconda metà del Novecento: Castellani; affiancato dal poliedrico Italo Primi. A scandire i tempi, da geniale artista e filosofo, è GaMe con le sue opere che delicatamente raccontano storie: quando crude quando divertenti”.

L’esposizione Respect eARTh termina domenica 3 ottobre. Orari e giorni di apertura (ingresso libero): la Galleria OlioSuTavola resta aperta a ingresso libero su prenotazione da mercoledì a sabato con orario 17,30-21 e la domenica 12,30-21. Per informazioni 0583.491104, www.oliosutavola.com.