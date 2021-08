Vittorio Fantoni nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia a Viareggio

Vittorio Fantoni, politico impegnato nel sociale, imprenditore affermato, già assessore nella giunta Lunardini, è il nuovo coordinatore di Forza Italia di Viareggio. A nominarlo il coordinatore provinciale del partito Maurizio Marchetti, in totale accordo con l’omologo regionale Massimo Mallegni.

È lo stesso Maurizio Marchetti a spiegare i motivi di questa scelta: “Vittorio Fantoni rappresenta al meglio e interpreta con la sua azione quotidiana la vocazione sociale e moderata del nostro partito. Come fondatore del Banco Alimentare a Viareggio, ha dimostrato che si può operare con i fatti a favore delle persone bisognose, come testimonia anche la sua azione da assessore nella giunta Lunardini. Con lui cerchiamo un rilancio del partito specialmente in quell’area moderata che ha bisogno di avere espressioni importanti e coerenti di questo segmento della vita politica e amministrativa. Auguro dunque a Fantoni buon lavoro e ringrazio Francesco Berti per quanto ha fatto per il partito in questa fase, sopratutto nei momenti elettorali. In questo ambito molto problematico, c’è bisogno di persone come Fantoni, radicate sul territorio, esperte e competenti. Forza Italia, per fortuna, dispone di diversi esponenti con queste precise caratteristiche”.