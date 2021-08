A Lucca classica il ‘Carnevale degli animali’ e il concerto della pianista Anna Kravtchenko

Ancora un fine settimana all’insegna della musica con Lucca Classica Music Festival. Due gli eventi in programma nel weekend: il primo all’auditorium Boccherini e il secondo al chiostro di Santa Caterina del Real Collegio.

Si parte domani (7 agosto) alle 21,15 con un viaggio nel mondo fantastico degli animali e della musica con le note del celeberrimo Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns. A scrivere e raccontare la storia attorno alla quale si svilupperà la serata è stata Michela Lombardi, una delle più apprezzate cantanti jazz in Italia, che interpreterà alcune canzoni dal repertorio di Franco Battiato, Antonio Virgilio, Lelio Luttazzi. Ad accompagnarla al pianoforte sarà l’affiatato duo formato da Elia e Betsabea Faccini. Il concerto prevede biglietto unico di 5 euro, che può essere acquistato sulla piattaforma oooh.events o alla biglietteria in loco, aperta da un’ora prima dell’inizio dell’evento.

Domenica (8 agosto) alle 21,15 per la rassegna I concerti di Pieve a Elici a Lucca Classica, salirà sul palco del chiostro di Santa Caterina al Real Collegio un’altra grandissima interprete, la pianista ucraina Anna Kravtchenko, vincitrice a soli 16 anni del prestigioso concerto pianistico internazionale Ferruccio Busoni. Definita dal quotidiano olandese Het Parool “il miracolo della tastiera”, eseguirà la Ciaccona dalla Partita n. 2 in re minore per violino, Bwv 1004 di Johann Sebastian Bach nella trascrizione per pianoforte di Ferruccio Busoni e due brani di Robert Schumann: Carnaval op. 9, capolavoro scritto tra il 1834 e il 1835 e considerato uno dei punti più alti del pianoforte romantico, e il più maturo Carnevale di Vienna op. 26. Il concerto prevede il biglietto di 10 euro per l’intero e 5 per il ridotto, acquistabile su oooh.events o alla biglietteria in loco, aperta da un’ora prima dell’inizio del concerto.

Da oggi (6 agosto) l’accesso agli eventi di Lucca Classica sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass. La certificazione verde attesta una delle seguenti condizioni: aver effettuato almeno la prima dose del vaccino, essere guariti dall’infezione da Covid-19 negli ultimi 6 mesi, essere risultati negativi a un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore. I bambini sotto i 12 anni sono esentati dal dover presentare la certificazione. La verifica della certificazione sarà effettuata all’ingresso e avverrà tramite esibizione del codice Qr e di un documento d’identità in corso di validità.